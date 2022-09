Ξεσηκωμός στη Ρωσία για την επιστράτευση: Αυξάνεται ο όγκος των διαδηλώσεων – Πάνω από 1.000 συλλήψεις – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 1.026 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη Ρωσία ενάντια στη μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε το πρωί ο πρόεδρος Πούτιν, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση. Πολλοί διαδηλωτές φώναζαν «Όχι στον πόλεμο!» και «Καμία επιστράτευση!».

Όπως αναφέρει η OVD-Info, που ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε 38 πόλεις της Ρωσίας. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη χώρα ύστερα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

«Όλοι φοβούνται. Είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν θέλω να χρειαστεί να πυροβολήσω. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να βγω κανείς έξω τώρα, διαφορετικά θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο», είπε ένας διαδηλωτής στην Αγία Πετρούπολη, ο φοιτητής Βασίλι Φεντόροφ.

Ο 60χρονος Αλεξέι Ζαβάρσκι εξέφρασε τη θλίψη του για την άμεση επέμβαση της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις. «Ήρθα να συμμετάσχω, αλλά φαίνεται ότι έχουν ήδη συλλάβει τους περισσότερους», είπε, πριν προσθέσει: «Δεν ξέρω πού οδηγούμαστε, αυτό το καθεστώς έχει υπογράψει τη θανατική του ποινή, καταστρέφει τη νεολαία», επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Γιατί να υπηρετείτε τον Πούτιν; Έναν άνθρωπο που κάθεται στον θρόνο του είκοσι χρόνια!» φώναξε ένας άλλος διαδηλωτής προς την κατεύθυνση των αστυνομικών δυνάμεων.

«Φοβάμαι για τον εαυτό μου, για τον αδερφό μου, που είναι 25 ετών και έχει κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Μπορεί να κληθεί», τόνισε η Οκσάνα Σιντορένκο, φοιτήτρια. «Γιατί αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον μου;», διερωτήθηκε.

That was Moscow, this is St Petersburg. People marching through the city center denouncing Putin’s war pic.twitter.com/9Mtr1erkO0

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022