Ξεκίνησαν οι μεγάλες πολεμικές ασκήσεις της Κίνας στην Ταϊβάν – «Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο»

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν ανακοίνωσαν σήμερα πως «προετοιμάζονται για πόλεμο χωρίς να επιδιώκουν πόλεμο», καθώς η Κίνα άρχισε σήμερα τα πιο εκτεταμένα στρατιωτικά γυμνάσια που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από το νησί.

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζει πως θα τηρήσει την αρχή της προετοιμασίας για πόλεμο χωρίς την επιδίωξη πολέμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Διεμήνυσε ότι θα αντιδράσει με προσήκοντα τρόπο στις ενέργειες «του εχθρού» στο στενό της Ταϊβάν.

Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν αυξήσει τους ελέγχους στα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, υπό τον φόβο υλοποίησης των απειλών που έχει εξαπολύσει το Πεκίνο.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι άλλα 27 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, έναντι 21 την προηγουμένη, παρεισέφρησαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας.

Την ένταση στη Νότια Σινική Θάλασσα πυροδότησε η επίσκεψη στην Ταϊβάν, της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, η οποία αποχωρώντας δήλωσε ότι “η Κίνα δεν μπορεί να εμποδίσει ξένους ηγέτες που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ταϊβάν“.

The PLA began a three-day exercise around Taiwan. #China #Taiwan pic.twitter.com/FyTJkPNSF1

Την ανησυχία της για την όξυνση της κατάστασης στην περιοχή εξέφρασε η Ιαπωνία, ενώ να εκτονωθεί η ένταση μέσω διαλόγου ζήτησε η ΕΕ, τονίζοντας ότι παραμένει πιστή στην πολιτική της ενιαίας Κίνας.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε σήμερα την «επιθετική δραστηριότητα» της Κίνας στο στενό της Ταϊβάν, κρίνοντας πως δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για αυτή και χαρακτηρίζοντας «πρόσχημα» από πλευράς Πεκίνου την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊπέι.

Missile launches were recorded in the direction of the Taiwan Strait.

The shooting is carried out as part of a large-scale PLA exercises to blockade the coast of Taiwan.#Taiwan #China pic.twitter.com/CFFw0wRyUV

— 301 Military (@301military) August 4, 2022