Έξαλλος ο Έλον Μασκ για τις φήμες περί ειδυλίου με τη σύζυγο του συνιδρυτή της Google – «Αυτά είναι μαλ…ίες»

Πυρ και μανία είναι ο Έλον Μασκ για τις φήμες ότι είχε σχέση με τη σύζυγο του συνιδρυτή της Google Σεργκέι Μπριν, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Μάλιστα υποστηρίζει πως αυτός και ο Σεργκέι Μπριν παραμένουν φίλοι. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα το ερωτικό ειδύλλιο οδήγησε τον συνιδρυτή της Google να υποβάλει αίτηση διαζυγίου νωρίτερα φέτος, ενώ έδωσε ένα οριστικό τέλος στη φιλία των δύο δισεκατομμυριούχων.

Ωστόσο, ο Έλον Μασκ, όπως αναφέρθηκε στην ΕΡΤ, διέψευσε τις φήμες γράφοντας στο Twitter: «Αυτά είναι εντελώς μαλ...ίες. Ο Σεργκέι και εγώ είμαστε φίλοι και ήμασταν σε ένα πάρτι μαζί χθες το βράδυ! Εχω δει τη Νικόλ μόνο δύο φορές σε τρία χρόνια, και τις δύο φορές με πολλούς άλλους ανθρώπους γύρω. Τίποτα ρομαντικό».

Ο Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία πάνω από 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο Μπριν είναι ο 8ος πλουσιότερος, με καθαρή περιουσία ύψους 94,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Elon Musk’s allegedly banged Google co-founder Sergey Brin’s wife leading to the couple’s divorce filing. The two are apparently no longer friends. ⁦@elonmusk⁩ https://t.co/87JEc3fSe6

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) July 24, 2022