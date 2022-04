Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό με αμάχους – Τουλάχιστον 30 νεκροί

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτες που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία, ενώ άμαχοι προσπαθούσαν να διαφύγουν σε ασφαλέστερα σημεία της χώρας, όπως ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρία της χώρας.

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ», ανέφεραν οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι στην προηγούμενη ανακοίνωσή τους.

Στη συνέχεια προσέθεσαν: «Σύμφωνα με επιχειρησιακά στοιχεία, περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην επίθεση με πυραύλους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματορσκ».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή. Η Ρωσία δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο σε σχέση με την επίθεση αυτή και τον απολογισμό των θυμάτων.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων σε σάκους για τη μεταφορά νεκρών. Ο ίδιος, βρισκόμενος νωρίτερα στο σημείο αυτό, είδε εκατοντάδες ανθρώπους που ήλπιζαν να βρουν ένα τρένο για να εγκαταλείψουν την πόλη, υπό την απειλή μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

Τρία τρένα που μετέφεραν αμάχους ακινητοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή της Ουκρανίας χθες ύστερα από αεροπορική επίθεση εναντίον της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με τον επικεφαλής των σιδηροδρόμων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται για μια νέα επίθεση και ότι η Μόσχα σχεδιάζει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, γνωστό ως Ντονμπάς, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Another of #RussianWarCrimes.

Kramatorsk this morning.#Ukraine was evacuating civilians. #Russia struck. 30 dead. Their belongings still stand next to their bodies.#StopPutinNOW #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/QQY5n4e2pc

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 8, 2022