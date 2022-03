Πόλεμος στην Ουκρανία: Nεκρή μια από τις εγκύους της Μαριούπολης – Δεν τα κατάφερε ούτε το βρέφος

Τραγικό τέλος είχε η έγκυος και το αγέννητο βρέφος της που τραυματίστηκε όταν οι Ρώσοι βομβάρδισαν το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, αφού σύμφωνα με το Associated Press και οι δύο είναι νεκροί.

Στην ανάρτησή της Nτολίνα φαίνεται βίντεο η η Ουκρανή blogger, Μαριάνα Ποντκγούρσκαγια η οποία είχε δεχθεί επίθεση από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ισχυρίζονταν ότι η επίθεση ήταν σκηνοθετημένη.

Η ετοιμόγεννη γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει από τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο στη Μαριούπολη όπου επρόκειτο να γεννήσει και οι φωτογραφίες της να μεταφέρεται εσπευσμένα με φορείο σε ασθενοφόρο είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο χειρουργός Timur Marin βρήκε διαλυμένη τη λεκάνη της γυναίκας και το ισχίο της αποκολλημένο. Όσες προσπάθειες και να έκαναν οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. «Περισσότερα από 30 λεπτά καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Είναι και οι δύο νεκροί» είπε.

‼️One of the pregnant women injured in #Mariupol by an air strike on a maternity hospital died along with her unborn child.

Asya Dolina, a journalist for Voice of America, stated this on her social network page. pic.twitter.com/mwlR3EUMNg

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022