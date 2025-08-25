Ζελένσκι: Η Ουκρανία θέλει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια μηνιαίως για αγορές όπλων από τις ΗΠΑ

0

Τα χρήματα σκοπεύει να ειπράττει από τους συμμάχους της

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηναία βάση από τους συμμάχους του για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την πολεμική του προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης στο Κίεβο με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε, όπου είπε επίσης ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεράμυνα και τη θαλάσσια ασφάλεια, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.