Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει την δημοσιογραφική ομάδα του SkyNews, τη στιγμή που πέφτει σε ενέδρα και δέχεται πυροβολισμούς σε περιοχή της Ουκρανίας.

Οι παρακάτω εικόνες είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων.

WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40

— BNO News (@BNONews) March 4, 2022