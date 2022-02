Πόλεμος στην Ουκρανία: Πολύνεκρες επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας στα σύνορα με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο τοπικόης περιφερειάρχης, εκφράζοντας φόβους για «δεκάδες νεκρούς».

«Ο ρωσικός εχθρός βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές», έγραψε ο περιφερειάρχης Όλεγκ Σινεγκούμποφ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, που συνεχίζονται ακόμη, δεν μπορούμε να καλέσουμε τις υπηρεσίες διάσωσης (...) Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες», πρόσθεσε.

Different angle of MLRS attack in #Kharkiv pic.twitter.com/86B2vKHrGn

Russian forces are shelling residential areas of #Kharkiv with Grad missiles. And they claim that they only target military infrastructure…#russianinvasion pic.twitter.com/3Q7eXhtqBO

— Abdujalil A (@abdujalil) February 28, 2022