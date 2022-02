Άγριος καυγάς σε κλαμπ στην Αγγλία: Γρονθοκόπησαν τη μητέρα του Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι

Πρωταγωνιστής σε καυγά σε κλαμπ στην Αγγλία ήταν ο αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής μαζί με την σύντροφό του προσπάθησαν να αποφύγουν τον καυγά και μπήκαν σε ένα άλλο δωμάτιο, από εκεί όμως βγήκε η μητέρα του η οποία άρχισε να τα βάζει με τους αγνώστους που ακολουθούσαν το γιο της.

Αυτό είχε έτσι ως αποτέλεσμα να δεχθεί μία ισχυρή μπουνιά, αλλά και να προκληθεί στη συνέχεια πανδιαμόνιο, με άγριο ξύλο ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και τη μητέρα του Φοντέν να μην… κάνει πίσω.

Foden after fight party wasn't going to well, wonder what the full story was 🤔 pic.twitter.com/BW1o9bbk5w

— Notorious Pep (@NotoriousGimp) February 20, 2022