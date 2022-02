Σινσινάτι: Οι Who επιστρέφουν με συναυλία 42 χρόνια μετά την τραγωδία

0

Την προηγούμενη φορά 11 νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν

Το βρετανικό ροκ συγκρότημα «The Who» θα δώσει την πρώτη του συναυλία στην περιοχή του Σινσινάτι, τέσσερις δεκαετίες μετά την πολύνεκρη τραγωδία κατά την εμφάνισή τους, στο Riverfront Coliseum, το 1979.

Εκείνη τη βραδιά έντεκα νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν, στην προσπάθεια τους να φτάσουν όσο γινόταν πιο κοντά στη σκηνή.

Η τραγωδία στοιχειώνει όλες αυτές τις δεκαετίες το συγκρότημα, το οποίο υποστηρίζει υποτροφίες σε προάστιο του Σινσινάτι στη μνήμη των θυμάτων.

Οι Who θα ανέβουν στη σκηνή στο στάδιο TQL στις 15 Μαΐου, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό WCPO-TV. Η επιστροφή του συγκροτήματος είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2020 στο BB&T Arena στο Κεντάκι, αλλά έπρεπε να αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Τώρα εμφανιζόμαστε σε έναν ακόμη μεγαλύτερο χώρο, ο οποίος προφανώς θα αυξήσει τα έσοδα για τις υποτροφίες» είπε ο τραγουδιστής Ρότζερ Ντάλτρεϊ στον τηλεοπτικό σταθμό. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι αφήνουμε πίσω μας μια κληρονομιά για το Σινσινάτι».

Στο ντοκιμαντέρ του WCPO-TV του 2019 «The Who: The Night that Changed Rock», το συγκρότημα είπε ότι η απόφαση να δώσει ξανά συναυλία στο Σινσινάτι «θα είναι ένα πολύ χαρούμενος γεγονός και κάτι τόσο θεραπευτικό»