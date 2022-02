Judas Priest, Rage Against the Machine, Eminem και Ντόλι Πάρτον υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame το 2022

0

Τον Μάιο θα ανακοινωθεί η τελική λίστα εισακτέων

Το βρετανικό heavy metal συγκρότημα, Judas Priest, το αμερικανικό γκρουπ της alternative metal, Rage Against the Machine, o ράπερ Eminem, η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι , Ντόλι Πάρτον, ο τραγουδιστής της soul και R&B, Λάιονελ Ρίτσι είναι οι φετινοί υποψήφιοι για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame.

Οι τραγουδίστριες της ροκ Πατ Μπέναταρ και Κέιτ Μπους, o τραγουδιστής Beck, τα συγκροτήματα DEVO, Duran Duran, Eurythmics, MC5, New York Dolls, A Tribe Called Quest, η Ντιόν Γουόργουικ, η Κάρλι Σάιμον και ο Φέλα Κούτι είναι επίσης στη λίστα των υποψηφίων για μία θέση στο Rock & Roll Hall of Fame.

«Η φετινή λίστα υποψηφίων αναγνωρίζει μια ομάδα διαφορετικών απίθανων καλλιτεχνών, που είχαν βαθιά επίδραση στον ήχο της νεανικής κουλτούρας» δήλωσε ο Τζον Σάικς, πρόεδρος του Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

«Η μουσική τους όχι μόνο συγκίνησε γενιές, αλλά επηρέασε και τον ήχο αμέτρητων καλλιτεχνών που ακολούθησαν» υπογράμμισε.

Οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει την πρώτη τους εμπορική ηχογράφηση τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος υποψηφιότητας.

Πέντε από τους υποψηφίους θα επιλεγούν για εισαγωγή αργότερα φέτος, με βάση τις ψήφους από σώμα περισσότερων από 1.000 καλλιτεχνών, μελών της βιομηχανίας και ιστορικών, καθώς και από τις ψήφους θαυμαστών, που μπορούν να ψηφίσουν το επόμενο διάστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας, τον Μάιο θα ανακοινωθεί η τελική λίστα εισακτέων για το 2022 και η τελετή προς τιμήν τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.

Οι Beck, Eminem, Duran Duran, A Tribe Called Quest, Λάινοελ Ρίτσι, Κάρλι Σάιμον και Ντόλι Πάρτον είναι όλοι υποψήφιοι για πρώτη φορά φέτος.

Η ροκ μπάντα MC5 από το Ντιτρόιτ είναι υποψήφια για έκτη φορά και οι Rage Against the Machine για τέταρτη φορά. Για τρίτη φορά διεκδικούν μία θέση στο Rock & Roll Hall of Fame οι Κέιτ Μπους, Judas Priest, New York Dolls, Eurythmics και Devo.

Οι Ντιόν Γουόργουικ, Πατ Μπέναταρ και ο εκλιπών Φέλα Κούτι είναι για δεύτερη φορά υποψήφιοι.