Οι Metallica έρχονται στην Ελλάδα το 2026

Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει στη χώρα μας μετά από 16 χρόνια

Η Αθήνα υποδέχεται τους Metallica τον Μάιο του 2026. Το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι η M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ θα συνεχιστεί για τέταρτη χρονιά, με 16 συναυλίες σε πόλεις της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Μαΐο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.

Η Ελλάδα υποδέχεται πρώτη τους Metallica, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο, φέρνοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72, που έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, αναφέρουν οι διοργανωτές της συναυλίας.

Το συγκρότημα επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από 16 χρόνια για την πέμπτη συναυλία του, στην οποία θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και Knocked Loose.

Αυτή είναι πέμπτη φορά που θα τους δούμε στη χώρα μας, μετά το 1993, το 1999, το 2007 και το 2010.

⚠️ #M72 RETURNS TO EUROPE IN 2026 ⚠️ 16 Shows. 9 Countries. 4 No Repeat Weekends. 1 Unforgettable Tour. Tickets go on sale Friday, 30th May. Fan Club Presales begin Tuesday, 27th May. More Info 🎫 https://t.co/DTvp1tzg4e

Enhanced Experiences 🌟 https://t.co/Gwu1x0iTx5

Travel… pic.twitter.com/02fFsklC3c — Metallica (@Metallica) May 22, 2025

Η ευρωπαϊκή/βρετανική περιοδεία M72 2026 διοργανώνεται από τη Live Nation.

Όπως πάντα, μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο που πωλείται θα διατεθεί σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις μέσω του ιδρύματος All Within My Hands του συγκροτήματος, που επιχορηγεί προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου πρωτοβουλίας Metallica Scholars που διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο της, περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 4,7 εκατομμύρια για προσπάθειες ανακούφισης από φυσικές καταστροφές.

Από την έναρξή της τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ, η M72 περιοδεία έχει φέρει τους Metallica μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές.

Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως «μια συνολικά ζωοποιός εμπειρία» (Billboard), «αδιαμφισβήτητα επική» (Metal Hammer), «ένα σόου που κόβει την ανάσα» (Detroit News), «θριαμβευτική» (Kerrang!) και «η πιο δεμένη και φλογερή εμφάνιση των Metallica εδώ και χρόνια» (Los Angeles Times).

Η High Priority ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της μεγάλης συναυλίας της ερχόμενης άνοιξης, στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Τα εισιτήρια της συναυλίας θα είναι διαθέσιμα την Παρασκευή 30 Μαΐου στις 10:00 μέσω της ticketmaster.gr.

Η προπώληση για τo Fan Club ξεκινά την Τρίτη 27 Μαΐου.

Η προπώληση για τους subscribers τoυ http://www.highpriority.gr ξεκινά την Πέμπτη 29 Μαΐου στις 10:00.