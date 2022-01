Αποτροπιασμός στη Νιγηρία για τη δολοφονία 5χρονου κοριτσιού

Η δολοφονία μιας 5χρονης μαθήτριας προκάλεσε αποτροπιασμό στη βόρεια Νιγηρία, την πλέον πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής, όπου η Πρώτη Κυρία στηρίζει το κάλεσμα υπέρ της δημόσιας εκτέλεσης του βασικού υπόπτου.

Η Χανίφα Αμπουμπακάρ απήχθη τον Δεκέμβριο. Κατόπιν δηλητηριάστηκε με ποντικοφάρμακο και μετά θάφτηκε σε έναν λάκκο στο Κάνο, στο βόρειο τμήμα της χώρας, έγινε γνωστό από την τοπική αστυνομία.

Ο ιδιοκτήτης του σχολείου, όπου πήγαινε, ο Αμπντουλμαλίκ Μοχάμεντ Τάνκο, συνελήφθη και ομολόγησε ότι απήγαγε το κοριτσάκι για να πάρει λύτρα, προτού το δηλητηριάσει, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μία ακόμη τραγωδία στη βόρεια Νιγηρία, θέατρο απαγωγών παιδιών, η οποία έσπειρε τον πανικό μεταξύ του τοπικού πληθυσμού. Γονείς φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Ο Μανίρ Χαρούνα, έμπορος στο Κάνο, εξήγησε πως ο γιος του, ηλικίας 8 ετών, «δεν έχει βγει από το σπίτι μετά την ανακάλυψη του πτώματος της Χανίφας και τη σύλληψη του εκπαιδευτικού», επειδή φοβάται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Τάνκο οργάνωσε την απαγωγή του παιδιού με τη βοήθεια άλλων δύο ατόμων, προκειμένου να ζητήσουν λύτρα ύψους 6 εκατομμυρίων νάιρα (περίπου 13.000 ευρώ) από τον πατέρα της. Όμως, όταν η μικρή αναγνώρισε τον βασικό ύποπτο, εκείνος την ανάγκασε να πιει το δηλητήριο.

Την Τρίτη, σε βάρος των τριών υπόπτων ασκήθηκαν διώξεις για απαγωγή, σύσταση συμμορίας και ανθρωποκτονία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας του Κάνο, Αμπντουλαχί Χαρούνα Κιγιάουα.

Η Αΐσα Μπουχάρι, η σύζυγος του προέδρου Μουχαμάντου Μπουχάρι, στήριξε σήμερα το κάλεσμα ενός διάσημου υπερσυντηρητικού ιερωμένου, του σεΐχη Αμπντάλαχ Ουμάρ Γκαντονκάγια, γνωστού με το προσωνύμιο Μαλάμ, υπέρ της δημόσιας εκτέλεσης του υπόπτου για παραδειγματισμό σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Στηρίζουμε την ετυμηγορία του Μαλάμ», έγραψε η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram με το hashtag #Δικαιοσύνη για τη Χανίφα (#JusticeforHanifa).

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ Αμίνα Μοχάμεντ δήλωσε «εξοργισμένη και βαθιά αγανακτισμένη» για τον θάνατο του κοριτσιού, απευθύνοντας έκκληση να «αποδοθεί δικαιοσύνη για την Χανίφα και όλα τα κορίτσια που υπέστησαν αυτές τις φρικαλεότητες».

5 year old Hanifa was kidnapped by her school teacher in Kano. He demanded N6m, but later killed her because she recognises him. 😭😭 pic.twitter.com/O0zmyQKfq6

— Adetutu Balogun, MBA (@Tutsy22) January 20, 2022