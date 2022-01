Deltacron: Η ιστορία της ανύπαρκτης «σούπερ» μετάλλαξης που ξεκίνησε από επιστήμονα στην Κύπρο

Η είδηση πριν δύο εβδομάδες ότι εντοπίστηκε στην Κύπρο μια νέα «σούπερ» παραλλαγή του κορονοϊού, η οποία βαφτίστηκε Deltacron, επειδή συνδύαζε τις παραλλαγές Delta (Δέλτα) και Omicron (Όμικρον), πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία. Τελικά οι επιστήμονες τείνουν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ποτέ δεν υπήρξε τέτοια υπερ-παραλλαγή και ότι ο υποτιθέμενος εντοπισμός της μέσω γενετικής ανάλυσης είτε ήταν ένα επιστημονικό λάθος είτε το όλο θέμα παρερμηνεύθηκε και «φούσκωσε» υπερβολικά χωρίς λόγο.

Όλα ξεκίνησαν στις 7 Ιανουαρίου, όταν ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο ιολόγος Λεόντιος Κωστρίκης, καθηγητής Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας, ανακοίνωσε ότι η ερευνητική ομάδα του εντόπισε, σε δείγματα ατόμων με κορονοϊό, αρκετά γονιδιώματα του ιού που συνδύαζαν στοιχεία τόσο από τη Δέλτα όσο και τη νέα παραλλαγή Όμικρον. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του ονόμασαν το εύρημα τους Deltacron και «ανέβασαν» τις αναλύσεις δεκάδων τέτοιων γονιδιωμάτων στη βάση δεδομένων GISAID, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια μέρα μετά, στις 8 Ιανουαρίου, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν το νέο και η Deltacron έγινε πλέον παγκόσμια είδηση. Η επακόλουθη αντίδραση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ήταν όμως άκρως επιφυλακτική έως αρνητική. Η γενική εντύπωση ήταν ότι δεν επρόκειτο για επίφοβο γενετικό ανασυνδυασμό δύο παραλλαγών του ιού, αλλά μάλλον για μόλυνση των δειγμάτων στο εργαστήριο.

«Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η #Deltacron. Η #Omicron και η #Delta ΔΕΝ δημιούργησαν μια σούπερ παραλλαγή», έγραψε στο Twitter η δρ Κρουτίκα Κουπάλι, μέλος της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Covid-19, με έδρα στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Ν. Καρολίνα των ΗΠΑ.

Okay people let’s make this a teachable moment, there is no such thing as #Deltacron (Just like there is no such thing as #Flurona) #Omicron and #Delta did NOT form a super variant

This is likely sequencing artifact (lab contamination of Omicron fragments in a Delta specimen) https://t.co/DDvM24bt9g

— Krutika Kuppalli, MD FIDSA (@KrutikaKuppalli) January 9, 2022