Τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: 10 νεκροί από πυρκαγιά σε νοσοκομείο Covid

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ όταν ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας έκρηξης σε μονάδα για ασθενείς με την COVID-19 στη Βόρεια Μακεδονία, ανακοίνωσαν οι αρχές της μικρής χώρας των Βαλκανίων.

«Εκτυλίχθηκε τεράστια τραγωδία σε κέντρο για ασθενείς με την COVID-19 στο Τέτοβο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος μετέβη σχεδόν αμέσως στη μικρή πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά. Η φωτιά κατασβέστηκε, αλλά πολλές ζωές χάθηκαν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης μέσω Facebook.

«Προς το παρόν, έχει επιβεβαιωθεί πως 10 άνθρωποι είναι νεκροί, όμως ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί», ανέφερε νωρίτερα μέσω Twitter ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Βένκο Φίλιπτσε.

Η πυρκαγιά σε προκάτ μονάδα για ασθενείς με την COVID-19 σε νοσοκομείο στο Τέτοβο ξέσπασε ενώ η πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία εόρταζε την 30ή επέτειο της ανεξαρτησίας της με εκδηλώσεις κυρίως στα Σκόπια, ιδίως στρατιωτική παρέλαση και συναυλία της εθνικής φιλαρμονικής ορχήστρας.

Ten people died in a fire on Wednesday at a hospital treating coronavirus patients in North Macedonia. pic.twitter.com/uMNl9xXVXa

Η αιτία της έκρηξης παραμένει ακόμη άγνωστη. Πέντε εισαγγελικοί λειτουργοί βρίσκονται επί τόπου και διενεργούν έρευνα για την τραγωδία.

Το πυροσβεστικό σώμα, που ειδοποιήθηκε περί τις 21:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε πως οι δυνάμεις του κατέσβεσαν την πυρκαγιά μέσα σε 45 λεπτά.

«Η πυρκαγιά ήταν τεράστια» καθώς επειδή η μονάδα ήταν προκάτ «καίγονταν πλαστικά», εξήγησε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Τέτοβο, ο Σάσο Τράιτσεφσκι, σε τηλεοπτικό δίκτυο. «Βγάζαμε θύματα ενώ σβήναμε τις φλόγες», πρόσθεσε σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία των Σκοπίων.

«Η μάχη για τη ζωή συνεχίζεται πάντα», τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ, εκφράζοντας παράλληλα τα «βαθιά συλλυπητήριά» του «στις οικογένειες και στους οικείους των θανόντων» και «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia

There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB

