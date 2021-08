Γερμανία: Γεννήθηκε εν πτήσει φεύγοντας μακριά από την Καμπούλ και πήρε το όνομα του… αεροσκάφους

Ένα κοριτσάκι, που γεννήθηκε μέσα σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος εν πτήσει στο πλαίσιο της επιχείρησης απομάκρυνσης ανθρώπων από το Αφγανιστάν, πήρε το όνομά του από το όνομα του αεροσκάφους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Ramstein στη Γερμανία και ονομάστηκε «Ριτς» από το διακριτικό σήμα του αεροπλάνου, είπε σήμερα, Πέμπτη (26/08) στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στο Πεντάγωνο ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη Τοντ Γουόλτερς.

Τα αεροσκάφη τύπου Boeing C-17 που χρησιμοποιεί η αμερικανική πολεμική αεροπορία χρησιμοποιούν συχνά το διακριτικό σήμα «Reach» ακολουθούμενο από έναν συνδυασμό αριθμών.

Το Σαββατοκύριακο ο αμερικανικός στρατός έγραψε στο Twitter ότι στη διάρκεια μιας πτήσης από το Κατάρ προς τη Γερμανία έπιασαν οι πόνοι μια έγκυο Αφγανή, η οποία μάλιστα εμφάνισε επιπλοκές.

