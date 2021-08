Γερμανία: Αφγανή γέννησε ένα κοριτσάκι μέσα σε αμερικανικό αεροσκάφος

Μια Αφγανή γέννησε ένα κοριτσάκι μέσα σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο τη μετέφερε στη βάση Ράμσταιν, στη Γερμανία, ανακοίνωσε η διοίκηση αερομεταφορών της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο Twitter.

Την ώρα της πτήσης χθες, Σάββατο (21/08) από μια αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και με προορισμό τη Γερμανία, η έγκυος άρχισε να νιώθει συσπάσεις και «περιπλοκές», σύμφωνα με το tweet.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους «αποφάσισε τότε να πετάξει σε χαμηλότερο ύψος προκειμένου να αυξήσει την πίεση στο αεροσκάφος, γεγονός που επέτρεψε (…) να σωθεί η ζωή της μητέρας», συνέχισε η αμερικανική διοίκηση αερομεταφορών στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Αμέσως μετά την προσγείωση, αμερικανοί στρατιωτικοί βοήθησαν την Αφγανή να φέρει στον κόσμο το μωρό της, μέσα στο αεροσκάφος, προτού η γυναίκα μεταφερθεί με το νεογέννητο προς ένα κοντινό νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μητέρα και κόρη «είναι καλά στην υγεία τους», σύμφωνα με το tweet.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός διακρίνεται η μητέρα να είναι ξαπλωμένη σε ένα φορείο, ενώ τη μεταφέρουν εκτός του αεροσκάφους Αμερικανοί στρατιώτες στη βάση Ράμσταϊν, στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and her family off a @usairforce C-17 Globemaster III moments after she delivered a baby aboard the aircraft at @RamsteinAirBase in Germany. pic.twitter.com/339bMiVDVO

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 22, 2021