Αφγανιστάν: Η Βρετανία είναι έτοιμη να απομακρύνει… σκύλους και γάτες από την Καμπούλ

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (25/08) πως επιτρέπει την αεροπορική απομάκρυνση από την Καμπούλ σκύλων και γάτων που είχε μαζέψει σ' ένα καταφύγιο ένας πρώην πεζοναύτης, ο οποίος ναύλωσε ένα αεροπλάνο για να απομακρύνει τους Αφγανούς του προσωπικού του και τα ζώα του.

Ενώ χιλιάδες απελπισμένοι Αφγανοί επιχειρούν να διαφύγουν από τη χώρα αφού οι Ταλιμπάν πήραν την εξουσία, φοβούμενοι τις καταπιεστικές μεθόδους τους, το εν λόγω θέμα συζητείται εδώ και ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, απόδειξη της υπέρμετρης αγάπης των κατοίκων του για τα ζώα.

«Αν φτάσει με τα ζώα του, θα βρούμε μια θέση για το αεροπλάνο του», έγραψε στο Twitter ο Γουάλας για τον Πολ Φάρδινγκ, έναν πρώην στρατιώτη ο οποίος άνοιξε ένα καταφύγιο για σκύλους και γάτες στην Καμπούλ και θέλει τώρα να βγάλει από το Αφγανιστάν περίπου 140 σκύλους και 60 γάτες, καθώς και τους αφγανούς υπαλλήλους του και τους οικείους τους.

If he does not have his animals with him he and his staff can board an RAF flight. I have been consistent all along, ensuring those most at risk are processed first and that the limiting factor has been flow THROUGH to airside NOT airplane capacity. @DefenceHQ

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021