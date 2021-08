Αφγανιστάν: «Τα πόδια και τα χέρια του έλειπαν» – Συγκλονισμένη η οικογένεια του 17χρονου που έπεσε από το αεροπλάνο

Τον γύρο του πλανήτη έκαναν οι συγκλονιστικές εικόνες στο Αφγανιστάν, με εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν δίπλα και πίσω από αμερικανικό αεροσκάφος θέλοντας να γαντζωθούν πάνω του προκειμένου να εγκαταλείψουν την Καμπούλ που παραδινόταν στους Ταλιμπάν.

Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων κι ένα 17χρονο παιδί, που ανέβηκε πάνω στις ρόδες του C-17, με την οικογένειά του να ανησυχεί πως στο ίδιο συμβάν μπορεί να σκοτώθηκε και ο μικρότερος αδερφός του.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.

Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk

— The New York Times (@nytimes) August 16, 2021