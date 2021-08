Φρίκη στο Αφγανιστάν: Τραγικός θάνατος άνδρα που εγκλωβίστηκε στους τροχούς αεροσκάφους

Δεν έχουν τέλος οι σοκαριστικές εικόνες από την απελπισία που επικρατεί στο Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν, την ώρα που νέα βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από περιστατικά που συγκλονίζουν.

Ένα από αυτά απεικονίζει έναν Αφγανό που συνεθλίβη στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους κατά την αναχώρησή του από την Καμπούλ, αφού πήδηξε στους τροχούς για να γλιτώσει από τους Ταλιμπάν.

Horrific video emerges showing 'Afghan caught in the landing gear of C-17 after clambering on to plane' https://t.co/rNQzImT0M3 pic.twitter.com/Oek6JDpE1Q

Αρκετοί Αφγανοί εθεάθησαν να πηδούν πάνω στους τροχούς του αμερικανικού μεταγωγικού C-17 καθώς ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και τρεις εξ’ αυτών έπεσαν από ύψος εκατοντάδων μέτρων για να βρουν τραγικό θάνατο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στον χώρο του τροχού ενός από τα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ. Τη σορό του εντόπισαν μέλη του πληρώματος καθώς δυσκολεύονταν να ανεβάσουν τους τροχούς και επιχείρησαν αναγκαστική προσγείωση σε τρίτη χώρα.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.

Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk

— The New York Times (@nytimes) August 16, 2021