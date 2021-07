Βρετανία: Θετικός στον κορονοϊό ο υπουργός Υγείας – Ήταν πλήρως εμβολιασμένος

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Σατζίντ Τζάβιντ, τονίζοντας ότι τα συμπτώματα του είναι ήπια, ενώ είχε λάβει δύο δόσεις εμβολίου κατά της πανδημίας.

«Σήμερα το πρωί βρέθηκα θετικός στην COVID-19» έγραψε ο ίδιος στο Twitter, προσθέτοντας ότι έκανε ένα γρήγορο τεστ, ενώ αναμένει την επιβεβαίωση, από ένα διαγνωστικό PCR τεστ, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από εργαστήριο.

«Αναμένω το αποτέλεσμα PCR, αλλά ευτυχώς, είχα λάβει τις δόσεις εμβολίου και τα συμπτώματά μου είναι ήπια» εξήγησε ο ίδιος.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021