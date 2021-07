Σοκάρει το δράμα της Τουρκάλας ηθοποιού: Με βίαζε ο πατέρας μου από 15 ετών

Το χαμόγελό της δεν προδίδει το δράμα που πέρασε με τη σεξουαλική κακοποίηση και είναι σοκαριστικό. Συγκλονίζει η αποκάλυψη της γνωστής Τουρκάλας ηθοποιού Μελίσα Ντονγκέλ πως ο πατέρας της την βίαζε και τη χτυπούσε από την ηλικία των 15 ετών. Η καλλτέχνης από τη γείτονα χώρα πρωταγωνιστεί στη σειρά Elif, που προβάλεται και στην Ελλάδα.

Η 21χρονη εξήγησε ότι η μητέρα της δυσπιστούσε, στην αρχή, σε αυτά που τις εκμυστηρεύτηκε. Αργότερα, όταν συνειδητοποίησε την αλήθεια, είπε στη Μελίσα να μην αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν.

Η ηθοποιός μίλησε ανοικτά για το παρελθόν της, με αφορμή την προσπάθεια της να διεκδικήσει από τον πατέρα της την κηδεμονία της ανήλικης αδερφής της. Ο πατέρας της Ντονγκέλ βρίσκεται στη φυλακή, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εκτίοντας ποινή για την κακοποίηση της κόρης όσο και της συζύγου του.

Η υπόθεση της Ντονγκέλ έχει πάρει διαστάσεις στην Τουρκία, καθώς το κίνημα #MeToo φαίνεται να ανθίζει και οι καταγγελίες από τους εργαζόμενους στο θέαμα είναι πολλές.

Γι' αυτό και πλήθος ανθρώπων και όχι μόνο από τον καλλιτεχνικό χώρο στηρίζει την 21χρονη δημόσια, μέσω του hashtag #YalnızDeğilsınMelisaDöngel (σ.σ. «Μελίσα Ντονγκέλ δεν είσαι μόνη»), ζητώντας, παράλληλα, την αλλαγή της νομοθεσίας για τις υποθέσεις κακοποίησης στην Τουρκία.

We really have no idea what others are going through

Behind their smiles, they hide their pain

My heart aches for what Melisa had to go through

I admire you for the courage to be open about this, you empower other victims to be brave stay strong #YalnızDeğilsinMelisaDöngel pic.twitter.com/Ft51vpoJuU

— Sara 👑 (@thisiissara) July 4, 2021