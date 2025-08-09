Ιντερνετική φρίκη: 38χρονος Έλληνας εξανάγκασε ανήλικη από τη Βουλγαρία να κακοποιεί σεξουαλικά την αδερφή της

0

Άσκησε τεχνικές χειραγώγησης και ψυχολογική βία για να προκαλέσει τον φόβο στο κορίτσι

Αποτροπιασμό προκαλούν οι πράξεις ενός 38χρονου ελληνικής υπηκοότητας, σε βάρος ανήλικης που διαμένει στη Βουλγαρία και της μικρότερης αδελφής της, μέσω διαδικτύου, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μέσω της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και σχηματίστηκε σε βάρος του από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. από τις Αρχές της Βουλγαρίας και των Η.Π.Α., μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αναφορικά με διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από χρήστη του διαδικτύου.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος χρήστης, σε επικοινωνία που είχε με ανήλικη, κάτοικο Βουλγαρίας, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνικές χειραγώγησης και ασκώντας ψυχολογική βία, για να προκαλέσει τον φόβο στο κορίτσι, του απέσπασε σεξουαλικό υλικό στο οποίο εμφανίζεται η ίδια, ενώ την εξανάγκασε να κακοποιήσει σεξουαλικά την επίσης ανήλικη αδερφή της.

Από τις αστυνομικές έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 38χρονου, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά και τρεις σκληροί δίσκοι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.