Sunninghill Park: Τι απέγινε το σπίτι που έκανε γαμήλιο δώρο η βασίλισσα Ελισσάβετ στον πρίγκιπα Άντριου

Το Sunninghill Park είναι μια εξοχική κατοικία του 19ου αιώνα περίπου 665 στρεμμάτων στο Μπέρκσαϊρ. Από το 1990 έως το 2004, ήταν η επίσημη κατοικία του Δούκα του Γιορκ, πρίγκιπα Άντριου, δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ για το γάμο του με τη Σάρα Φέργκιουσον, το 1986. Μετακόμισαν στο σπίτι των 12 υπνοδωματίων το 1990.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατοικία συχνά αναφέρεται και ως «Σάουθγιορκ» από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του 1980 «Ντάλας». Ο γάμος του ζευγαριού έληξε το 1996 και το σπίτι τέθηκε προς πώληση για 12 εκατομμύρια λίρες το 2002. Ο Άντριου μετακόμισε στο Royal Lodge στο Windsor Great Park δύο χρόνια αργότερα, ενώ η Σάρα και οι κόρες της Βεατρίκη και Ευγενία έμειναν στο Σάνιγκχιλ μέχρι το 2006.

Ο Tιμούρ Κουλιμπάεφ, γαμπρός του πρώην προέδρου του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, αγόρασε το επιβλητικό αυτό σπίτι το 2007 έναντι 15 εκατομμυρίων λιρών.

SPRAWLING: Sunninghill Park, pictured, is set in more than 600 acres next to Windsor Great Park

Sunninghill Park, LYING DERELICT for eight years

Downfall of the House of York: Andrew and Fergie's mansion razed

