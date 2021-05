Γροθιά στο στομάχι το πρωτοσέλιδο ισραηλινής εφημερίδας με τα 67 παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο βγήκε σήμερα, Πέμπτη (27/05) η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, στον απόηχο της πρόσφατης ανάφλεξης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, η ισραηλινή εφημερίδα επέλεξε να βάλει στο πρωτοσέλιδό της τα πρόσωπα των 67 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα το τελευταίο διάστημα.

«Σεβασμός: Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz – οι αναγνώστες της οποίας στέλνουν επίσης τα παιδιά τους να πολεμήσουν στους πολέμους του Ισραήλ – δημοσίευσε ονόματα και φωτογραφίες και παιδιών των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα. “67 παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα, αυτό είναι το τίμημα του πολέμου”. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου», έγραψε ο δημοσιογράφος Λουίς Φίσμαν σε ανάρτηση του πρωτοσέλιδου στο Twitter.

Respect: The Israeli Newspaper Haaretz--whose readers also send their children to fight in Israel's wars--publishes names and photos of the Palestinian children killed by Israel in Gaza. "67 children were killed in Gaza, that is the price of the war." This is unprecedented. https://t.co/2yUA3P5oo4

— Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) May 27, 2021