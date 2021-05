H βασίλισσα Ελισάβετ «ψήνει» τη δική της μάρκα μπύρας

Το δικό της brand μπύρας αναμένεται να λανσάρει σύντομα η βασίλισσα Ελισάβετ, ή για να είμαστε ακριβείς, το κτήμα της στο Sandringham στο Νόρφολκ.

Αναλυτικότερα, μια νέα ποικιλία μπύρας δημιουργήθηκε με τη χρήση των φυτών που βρίσκονται στο κτήμα της «Λίλιμπετ» στο Sandringham, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο gift shop του χώρου. Έτσι, το βραβευμένο κριθάρι της περιοχής θα χρησιμοποιηθεί για δύο νέα προϊόντα που κατασκευάζονται από τη Barsham Brewery.

Σύντομα, λοιπόν, θα είναι διαθέσιμα δύο είδη μπύρας: Μια παραδοσιακή αγγλική «πικρή» με 4,3% αλκοόλ και μια ινδική pale ale (IPA) με 5% αλκοόλ και θα πωλούνται για 5,50 δολάρια το μπουκάλι.

We're thinking ahead to Fathers Day and what better way to celebrate than with one of our new Sandringham Beers.

Sandringham Estate has developed an IPA and a Bitter from organic Laurette Barley grown on the wider Estate and is available to buy now from the Sandringham Shop. pic.twitter.com/QHn2q3R3n4

— Sandringham (@sandringham1870) May 4, 2021