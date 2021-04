Τα πρώτα λόγια της βασίλισσας Ελισάβετ για τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου

Αφιερωμένο στον εκλιπόντα σύζυγό της, Φίλιππο ήταν το φετινό μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ της Βρετανίας για τα γενέθλιά της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ -η οποία σήμερα γίνεται 95 ετών- δήλωσε συγκινημένη από τα μηνύματα στήριξης που έλαβε μετά τον θάνατο του συζύγου της, στα πρώτα δημόσια σχόλιά της μετά τον θάνατό του νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ηλικία 99 ετών.

«Ενώ ως οικογένεια είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης θλίψης, ήταν παρήγορο για όλους εμάς να βλέπουμε και να ακούμε τον φόρο τιμής προς στον σύζυγό μου, από ανθρώπους εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κοινοπολιτείας και από ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η βασίλισσα.

«Η οικογένειά μου και εγώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη στήριξη και την καλοσύνη που μας δείξαμε τις τελευταίες ημέρες. Συγκινηθήκαμε βαθιά και αυτό συνεχίζει να μας θυμίζει ότι ο Φίλιππος είχε εξαιρετική επίδραση σε αμέτρητους ανθρώπους στη διάρκεια της ζωή του», τόνισε.

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS

