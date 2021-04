Χάος έξω από τα Harrods στο Λονδίνο – Παρενέβη η αστυνομία

Αδιανόητες εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν έξω από ένα κατάστημα Harrods στο Λονδίνο το Σάββατο.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στο πολυτελές πολυκατάστημα χωρίς μάσκες, μπλοκάροντας έναν δρόμο και αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει.

Huge crowd of maskless 'travellers' cram into queue for Harrods on first weekend of shops reopening https://t.co/EjOr9Iffp8

