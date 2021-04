Η Κιμ Καρντάσιαν μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes

0

Σύμφωνα με το περιοδικό η περιουσία της διάσημης τηλεπερσόνας ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια

Η διάσημη τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν είναι επισήμως πλέον δισεκατομμυριούχος, καθώς μπήκε στη σχετική τη λίστα του Forbes.

Η 40χρονη σταρ των social media με τα 213 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, διαθέτει πλέον περιουσία που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Η Κιμ Καρντάσιαν μπήκε στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, χάρη στην αυτοκρατορία προϊόντων ομορφιάς και ένδυσης που έχει χτίσει. Τον περασμένο Ιανουάριο πούλησε το 20% της τελευταίας σειράς ομορφιάς του KKW Beauty για 200 εκατ. δολάρια.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα έσοδα από το οικογενειακό ριάλιτι Keeping Up With the Kardashians, αλλά και η άνοδος της εταιρείας καλλυντικών με την σειρά Skims.