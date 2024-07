Forbes: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εντάσσεται στην ελίτ των δισεκατομμυριούχων μουσικών

0

Η περιουσία του αποτιμάται σήμερα σε 1,1 δισεκ. δολάρια

Ο αμερικανός θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν έχει πλέον ενταχθεί στη λέσχη των μουσικών με περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων – όπως η Ριάνα, ο Τζέι Ζ και η Τέιλορ Σουίφτ – σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ, η φωνή της εργατικής τάξης των ΗΠΑ, το «αφεντικό» της ροκ συγκέντρωσε με την πάροδο δεκαετιών μια περιουσία που αποτιμάται σήμερα σε 1,1 δισεκ. δολάρια, αναφέρει το Forbes.

Bruce Springsteen Is Now A Billionaire https://t.co/Pe5fib1MIp — Forbes (@Forbes) July 19, 2024

Από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά «Greetings from Asbury Park, N.J.» (1973), ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχει πουλήσει 140 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, κέρδισε 20 Γκράμι και ένα Όσκαρ, ενώ τα απομνημονεύματά του έγιναν best-seller στα βιβλιοπωλεία.

Ο τραγουδιστής του «Born in the USA» και του «Dancing in the Dark» αυγάτισε σημαντικά την περιουσία του το 2021, όταν πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του στη Sony για 500 εκατομμύρια δολάρια.

Σε ηλικία 74 ετών, το αγέραστο «αφεντικό» της ροκ εξακολουθεί να ξεσηκώνει τους θαυμαστές του και έχει προγραμματίσει συναυλίες μέχρι το 2025.