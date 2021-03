Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Τα εμβόλια μειώνουν τη μετάδοση του κορονοϊού

0

Τι δείχνουν τα προκαταρκτικά δεδομένα – Απαιτούνται περισσότερες μελέτες, τονίζει ο ΕΜΑ

Προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια όχι μόνο μειώνουν τον κίνδυνο νόσησης και θανάτου από την Covid-19, αλλά και μετάδοσης του ιού, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ).

All #COVID19vaccines approved in the EU have shown a positive benefit-risk balance in prevention of #COVID19 disease #EMAPublicMeeting3 — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 26, 2021

Όπως όμως επισημαίνεται στο μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του ΕΜΑ στο Twitter, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Preliminary real-world data suggest that vaccines not only reduce #COVID19 disease and mortality but also viral transmission; more studies are needed to confirm this effect #EMAPublicMeeting3 — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 26, 2021

Η δυνατότητα των εμβολίων να προλάβουν τη μετάδοση του κορονοϊού είναι από τα βασικά ερωτήματα που εγείρονται παγκοσμίως καθώς προχωρεί ο μαζικός εμβολιασμός ολόκληρου του πληθυσμού.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι τα εμβόλια είναι πιθανό να ανακόπτουν τη μετάδοση του SARS-CoV-2. Ωστόσο, η αξιολόγηση της έκτασης της προστασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής αφενός διότι μια επιδημιολογική μείωση του αριθμού των κρουσμάτων μπορεί να δικαιολογείται και από άλλους παράγοντες όπως συμπεριφορικές αλλαγές και lockdowns και αφετέρου είναι δύσκολη η ανίχνευση των ασυμπτωματικών φορέων της COVID-19.