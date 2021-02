Προσεδάφιση στον Άρη: Το εντυπωσιακό βίντεο της NASA με τα «7 λεπτά του τρόμου»

Η προσεδάφιση του Perseverance στον πλανήτη Άρη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, καταγράφηκε σε ένα εντυπωσιακό βίντεο της NASA που παρουσίασε σε ζωντανή μετάδοση το ιστορικό γεγονός.

Το Perseverance, το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα, διαπέρασε την ατμόσφαιρα του Άρη και προσεδαφίστηκε με ασφάλεια μέσα σε έναν τεράστιο κρατήρα, στην πρώτη «στάση» του στο πλαίσιο της έρευνάς του για αρχαία μικροβιακή ζωή.

Τα χειροκροτήματα στις εγκαταστάσεις της NASA, οι ζητωκραυγές και οι επευφημίες ήταν το πρώτο που ακούστηκε μόλις επιβεβαιώθηκε πως το ρόβερ είχε επιβιώσει της δύσκολης καθόδου του στο έδαφος του Άρη και είχε φτάσει, όπως προβλέπει ο προγραμματισμός, στο βάθος του κρατήρα Jezero.

«Η προσεδάφιση επιβεβαιώνεται» ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κέντρου ελέγχου της NASA. «Το Perseverance βρίσκεται με ασφάλεια στην επιφάνεια του Άρη».

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021