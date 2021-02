Ιστορική στιγμή για τη NASA: Προσεδαφίστηκε το Perseverance στον Άρη

Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της ιστορικής προσεδάφισης του ρομποτικού ρόβερ Perseverance, της αποστολής Mars 2020 της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) στον Άρη.

Πρόκειται για μια τολμηρή απόπειρα για κάθοδο στην επιφάνεια του «κόκκινου πλανήτη», η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 23:00 ώρα Ελλάδας, με σκοπό να αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής και να μελετήσει γεωλογικά τον Άρη.

Είναι η πρώτη φορά που είδαμε σε πραγματικό χρόνο ένα ρομποτικό διαστημόπλοιο να προσεδαφίζεται στον «κόκκινο πλανήτη», με τη NASA να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μεταδίδοντας live όλη τη διαδικασία.

Μάλιστα, όταν το ρόβερ προσεδαφίστηκε και στη NASA έλαβαν το σχετικό σήμα, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.

#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021