Κορονοϊός: Αλαλούμ στην ΕΕ με την έγκριση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία αίτηση για την έγκριση του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V κατά του κορονοϊού, που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Ν.Γκαμαλέι της Μόσχας, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters σε τηλεγράφημά του.

Ωστόσο, το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), που προωθεί το ρωσικό εμβόλιο στο εξωτερικό, σε ανακοίνωσή του αναφέρει, ότι έχει καταθέσει την σχετική αίτηση για έγκριση του εμβολίου, ενώ στον επίσημο λογαριασμό του εμβολίου Sputnik-V στο Twitter, αναρτήθηκε φωτογραφία με την αίτηση που κατατέθηκε για την έγκριση του εμβολίου στην ΕΕ, με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου του 2021.

Το πρακτορείο TASS μεταδίδει από την Χάγη, επικαλούμενο την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο ΕΜΑ, ότι το ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V συμπεριελήφθη στον κατάλογο των εμβολίων που συμμετείχαν σε επιστημονική διαβούλευση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι παρασκευαστές του Εθνικού ερευνητικού κέντρου επιδημιολογίας και μικροβιολογίας Ν. Γκαμαλέι είχαν επιστημονική γνωμοδότηση εκ μέρους του ΕΜΑ, η οποία προβλέπει την παρουσίαση των τελευταίων επιστημονικών στοιχείων και των στοιχείων της ρυθμιστικής αρχής σχετικά με την παραγωγή του εμβολίου.

Σύμφωνα με την πολιτική διαφάνειας του οργανισμού, το σκεύασμα συμπεριελήφθη στον κατάλογο των φαρμακευτικών σκευασμάτων που έλαβαν επιστημονική γνωμοδότηση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, ότι «στην παρούσα χρονική στιγμή ο ΕΜΑ βρίσκεται σε διάλογο με την εταιρεία για τον καθορισμό των περαιτέρω βημάτων», όπως και ότι «οι παρασκευαστές, εξέφρασαν το ενδιαφέρον, ώστε το εμβόλιο να εξετασθεί ως υποψήφιο για την διεξαγωγή σταδιακής πραγματογνωμοσύνης».

Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) σε ανακοίνωσή του μέσω της οποίας απαντά στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΜΑ, αναφέρει ότι υπάρχει έγγραφη επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησης του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V στην ΕΕ. Μάλιστα στον επίσημο λογαριασμό του εμβολίου Sputnik-V στο Twitter , δημοσιεύεται το σχετικό έγγραφο, που επιβεβαιώνει την αίτηση καταχώρησης στην ΕΕ για την έγκριση του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V.

«Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), ότι δεν μπορούν να βρουν την αίτηση του Sputnik-V, δημοσιεύουμε την αίτηση αυτή που κατατέθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 2021» , αναφέρεται στο σχόλιο που αναφέρεται στην φωτογραφία με την αίτηση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B

— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021