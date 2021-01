Aεροπορική τραγωδία στη Βραζιλία: Συντριβή αεροσκάφους με ποδοσφαιρική ομάδα

Μνήμες από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της ομάδας Σαπεκοένσε ξύπνησε η νέα αεροπορική τραγωδία στη Βραζιλία, με τη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε την ομάδα της Πάλμας Ρεγκάτα.

Το δυστύχημα έγινε την Κυριακή, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου με το οποίο η Πάλμας Ρεγκάτα, ομάδα της 4ης κατηγορίας της Βραζιλίας, ταξίδευε για τη Γκόια, όπου θα αντιμετώπιζε τη Βίλα Νόβα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, νεκροί είναι ο πρόεδρος Λούκας Μέιρα (32) και οι ποδοσφαιριστές Λούκας Πρασέδες (23 ετών), Γκιγέρμε Νοέ (28 ετών), Ρανουλέ (27 ετών) και Μάρκους Μολινάρι (23 ετών).

Brazil: The president and four footballers of Palmas Fútbol y Regatas, a club in the fourth division of the Brazilian Championship, died in a plane crash along with the pilot of the aircraft in which they were traveling to the city of Goiania to play a match. pic.twitter.com/uTGAB49XKu

— Moises Lopez (@chapoisat) January 24, 2021