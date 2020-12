Χάος στην Αλβανία μετά την εν ψυχρώ δολοφονία 25χρονου από την αστυνομία

Χάος και πολύωρες συγκρούσεις σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη στα Τίρανα, αλλά και σε άλλες αλβανικές πόλεις, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 25χρονου νεαρού από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το Euronews, εκατοντάδες άτομα έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο του υπουργείο Εσωτερικών στα Τίρανα και επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο, όμως την τελευταία στιγμή απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χημικά. Οι διαδηλωτές απάντησαν με πέτρες ενώ έβαλαν φωτιά και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Hundreds of young protestors gathered tonight in Tirana burning down the Christmas tree at the PM office in Albania 🇦🇱, after a 25 year old man was shot dead by the police for not respecting the Covid19 curfew. pic.twitter.com/STFmD8TdbS

