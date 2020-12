Βρετανίδα που κατηγορήθηκε για αποπλάνηση ανηλίκου ετοιμάζεται για στριπτίζ online

Η Teah Vincent, η οποία κατηγορήθηκε -και αθωώθηκε- για υπόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης με έναν 14χρονο, ανακοίνωσε μέσα από τα social media, ότι ετοιμάζεται να προβεί σε...αποκαλύψεις, μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας OnlyFans.

«Σκέφτομαι να κάνω έναν λογαριασμό στο OnlyFans. Ο κόσμος με μισεί ήδη, δεν έχω λοιπόν και πολλά να χάσω», έγραψε η Βρετανίδα μητέρα τριών παιδιών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Sun».

Το OnlyFans είναι μια συνδρομητική πλατφόρμα που οι χρήστες πληρώνουν για να παρακολουθήσουν υλικό που χαρακτηρίζεται άσεμνο από τα κοινωνικά μέσα.

Η 32χρονη Vincent έχει γίνει διασημότητα για όλους τους λάθος λόγους. Ομολόγησε από την πρώτη στιγμή πως «ψάρεψε» τον 14χρονο για σεξ, ισχυριζόταν ωστόσο ότι ο μαθητής τής είπε ψέματα για την ηλικία του.

Η μαμά πίστεψε πως ήταν 16 ετών, η ηλικία της συναίνεσης για την Αγγλία.

Στο δικαστήριο έδειξε μάλιστα το προφίλ του ανήλικου μαθητή του Facebook, στο οποίο έγραφε επίσης ψευδή ηλικία, και οι ένορκοι την απάλλαξαν από τις κατηγορίες.

