Συναγερμός στην Ουτρέχτη: Εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός

Μεγάλη κινητοποιήση των αρχών στην Ουτρέχτη που έχει οδηγήσει στην εκκένωση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, η αστυνομία κάνει λόγο για «ύποπτη κατάσταση».

Στο twitter έχουν ανέβει φωτογραφίες από πολίτες που δείχνουν βαριά οπλισμένους αστυνομικούς, στον κλειστό σταθμό. To hartvannederland.nl αναφέρει ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί.

Η αστυνομία της Ουτρέχτης ανέφερε στο Twitter ότι υπήρχε «ύποπτη κατάσταση» στον κεντρικό σταθμό. Ως αποτέλεσμα, ο σταθμός εκκενώθηκε.

Τα τρένα από και προς την Ουτρέχτη δεν λειτουργούν λόγω των προσπαθειών της αστυνομίας, αναφέρει ο Ολλανδικός Σιδηρόδρομος.

Naar aanleiding van een verdachte situatie in een trein op #Utrecht #CS is het treinverkeer gestremd en het station ontruimd. De politie zoekt in de trein naar een persoon.

