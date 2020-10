Η Τουρκία εκτόξευσε πύραυλο στην περιοχή δοκιμών των S-400

Ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε στον ουρανό σήμερα από την ακτή της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπου οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αναμενόταν να προβούν σε δοκιμές των ρωσικής κατασκευής αμυντικών συστημάτων τους S-400, σύμφωνα με ένα τοπικό βίντεο που περιήλθε στο Reuters.

Το βίντεο, που έχει τραβηχτεί στην παραλιακή πόλη Σινώπη, δείχνει μια στενή στήλη καπνού να υψώνεται στον γαλανό ουρανό. Τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία είχε εκδώσει αναγγελίες που περιόριζαν τη χρήση του εναέριου χώρου και των υδάτων στα ανοικτά των παραλίων ώστε να επιτραπούν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις.

Αν επαληθευθεί πως έγιναν δοκιμές των S-400, μπορεί να υπάρξει ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αντιτίθενται κατηγορηματικά στην αγορά εκ μέρους της Άγκυρας όπλων από τη Μόσχα επειδή οι ΗΠΑ θεωρούν πως θέτουν σε κίνδυνο κοινά αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ.

Η Ουάσινγκτον είχε αντιδράσει πέρυσι αναστέλοντας τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του μαχητικού αεροπλάνου F-35 και έχει απειλήσει με κυρώσεις.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε την εκτόξευση του πυραύλου:

Turkey conducted a test launch of a missile from the S-400 air defense system near Sinop at the Black Sea coast. pic.twitter.com/kHxGO5lE0q

