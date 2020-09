Ερντογάν κατά Ελλάδας: Σε όλη την ιστορία της κρύβεται πίσω από άλλες χώρες

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σήμερα σε δικαστές με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, δήλωσε:

«Ο λόγος της δράσης μας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο έχει στόχο την αναζήτηση του δικαίου και της δικαιοσύνης. Αγνοούν την μεγάλη έκταση της Τουρκίας 780.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η προσπάθεια εγκλωβισμού στις ακτές της, με ένα νησί 10 τ.χλμ, είναι ξεκάθαρη έκφραση αδικίας. Βάζουν μπροστά μας ένα κράτος που, σε όλη την ιστορία του, κρύβεται πίσω από άλλες χώρες , και προσπαθούν να φτάσουν στους δικούς τους κρυφούς στόχους. Κι αυτό είναι μεγάλη αδικία. Βαρεθήκαμε αυτό το παιχνίδι των σκιών. Άρχισε να γίνεται αστείο. Ρίχνουν ένα κράτος το οποίο δεν έχει προκοπή ούτε στον εαυτό του και το κάνουν δόλωμα μπροστά στην Τουρκία η οποία είναι μια περιφερειακή και παγκόσμια δύναμη».

#Turkey's President #Erdogan: Seeking justice at the core of Turkey’s #EasternMediterranean activities pic.twitter.com/f2G789BDir

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 1, 2020