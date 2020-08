Κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο: Νέα Navtex με πραγματικά πυρά εξέδωσε η Τουρκία

0

H άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας στα βόρεια της Κύπρου

Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο έως τις 1-2 Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας την τακτική των προκλήσεων στην περιοχή.

TURNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N - 034 52.00 E

36 31.63 N - 035 14.20 E

36 27.11 N - 035 08.32 E

36 28.03 N - 035 05.55 E

36 24.23 N - 035 04.07 E

36 32.00 N - 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε χθες στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο για διμερή και περιφερειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες της τουρκικής προεδρίας.