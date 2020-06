Έφυγε από τη ζωή ο «Σολ» της «Συμμορίας των Έντεκα»

0

Ο ηθοποιός Καρλ Ράινερ απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών

Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο βετεράνος κωμικός ηθοποιός Καρλ Ράινερ (Carl Reiner), ο οποίος βοήθησε στη δημιουργία του «The Dick Van Dyke Show» και υποδύθηκε τον «Σολ» στην ταινία «Η Συμμορία των Έντεκα» («Ocean's Eleven») στο πλευρό των Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος πέθανε από φυσικά αίτια τη Δευτέρα στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς, όπως επιβεβαίωσε η βοηθός του, Τζούντι Νάγκι, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ένας από τους πιο αγαπητούς εκπροσώπους της show business, ο ψηλός, φαλακρός Ράινερ ήταν ένα ευπρόσδεκτο πρόσωπο στη μικρή και μεγάλη οθόνη.

Ο Ράινερ γεννήθηκε το 1922, στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και ήταν ένας από τους δύο γιους Εβραίων μεταναστών. Μεγάλωσε σε μια γειτονιά εργατικής τάξης, όπου έμαθε να μιμείται φωνές και να λέει αστεία. Μετά το γυμνάσιο, φοίτησε στη Δραματική Σχολή και μετά μπήκε σε μία μικρή θεατρική ομάδα.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ράινερ κατατάχθηκε στον στρατό και έκανε περιοδείες σε βαριετέ για ενάμιση χρόνο.

Μετά τον στρατό άρχισε να υποδύεται ρόλους στη θεατρική σκηνή και η πρώτη του εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ ήταν στο «Call Me Mister».

Παντρεύτηκε την σύζυγό του, Εστέλ, το 1943. Εκτός από τον γιο του ηθοποιό-σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, το ζευγάρι απέκτησε δύο ακόμη παιδιά: τον Λούκας, σκηνοθέτη κινηματογράφου και τη Σίλβια, ψυχαναλύτρια και συγγραφέα.

Ο Καρλ Ράινερ κέρδισε εννέα Emmy, μεταξύ των οποίων πέντε για το «The Dick Van Dyke Show». Οι πιο δημοφιλείς ταινίες που σκηνοθέτησε ήταν το «Oh God» με τον Τζορτζ Μπερνς το 1977, «The Jerk» με τον Στιβ Μάρτιν το 1979 και «All of Me» με τον Στιβ Μάρτιν και τη Λίλι Τόμλιν το 1984.

Το 2017 ο Καρλ Ράινερ και οι φίλοι και συμπρωταγωνιστές του Μελ Μπρουκς, Νόρμαν Λίαρ και Κερκ Ντάγκλας και άλλοι γοητευτικοί θρύλοι του Χόλιγουντ στην ηλικία των 90 εμφανίστηκαν στο ντοκιμαντέρ του HBO «If You Not in the Obit, Eat Breakfast» αποκαλύπτοντας τα μυστικά της μακροζωίας σε έναν ασταθή επαγγελματικό κλάδο.