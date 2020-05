Μετέφερε εκατοντάδες χιλιόμετρα τον τραυματισμένο πατέρα της με ποδήλατο

Ένα 15χρονο κορίτσι που απέσπασε επαίνους, επειδή μετέφερε με το ποδήλατό της τον τραυματισμένο πατέρα της εκατοντάδες χλμ στην Ινδία, δήλωσε σήμερα πως δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή να εγκαταλείψει την όλη προσπάθεια, αφού υποσχέθηκε στη μητέρα της ότι θα τον έφερνε σπίτι με ασφάλεια.

Το εξουθενωτικό ταξίδι της Τζιότι Κουμάρι από τα περίχωρα του Νέου Δελχί στο χωριό της, μια απόσταση 1.200 χλμ, με τον άνεργο πατέρα της μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε ολόκληρο τον κόσμο και ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι μετανάστες εργάτες στην Ινδία.

Η έφηβη είπε πως είχε υποσχεθεί στη μητέρα της ότι θα γύριζε τον πατέρα της στο σπίτι, όταν οι δυο τους ξέμειναν από φαγητό και χρήματα για να πληρώσουν το ενοίκιό τους, αφότου η Ινδία επέβαλε καθολική καραντίνα για να περιορίσει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού.

The #coronavirus lockdown in India has left this 15-year-old girl and her injured father without a way to make a living. So she rode almost 1,200 km with him on the back of her bicycle to get back to their hometown. pic.twitter.com/4ke0elLg8x

— DW News (@dwnews) May 27, 2020