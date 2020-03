Σκηνές χάους στα αμερικάνικα αεροδρόμια μετά τις απαγορεύσεις Τραμπ για τον κοροναϊό

«Η αστυνομία διανέμει νερό και μαντηλάκια με αντισηπτικό»

Οι νέοι έλεγχοι για τους Αμερικανούς που επιστρέφουν από την Ευρώπη, που τέθηκαν σε ισχύ για να αποτραπεί η εξάπλωση του νέου κοροναϊού στις ΗΠΑ, προκάλεσαν σκηνές χάους σε πολλά αεροδρόμια της χώρας, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επιβατών που έπρεπε να ελεγχθούν.

Ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την απαγόρευση εισόδου σε αμερικανικό έδαφος όλων όσοι διαμένουν ή μετέβησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα της ζώνης Σένγκεν. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και θα επεκταθεί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τοπική ώρα στη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Οι Αμερικανοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι στις ΗΠΑ μπορούν να επιστρέψουν από τη Γηραιά Ήπειρο. Όμως, δεν μπορούν να περάσουν παρά μονάχα από 13 αεροδρόμια, τα μεγαλύτερα της χώρας, όπου εφαρμόζονται υγειονομικοί έλεγχοι και κατόπιν ζητείται από αυτούς να μπουν σε καραντίνα στα σπίτια τους.

Από χθες, επικρατεί χάος σε πολλά αεροδρόμια. Οι επιβάτες συνωστίζονται συχνά περιμένοντας για πολλές ώρες παρά τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών να τηρηθούν «κοινωνικές αποστάσεις».

Μια χρήστρια ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο όπου διακρίνεται ένα πλήθος που θυμίζει εκείνα τις ώρες αιχμής του μετρό στις παγκόσμιες μητροπόλεις.

Χρειάζεται να περιμένει κανείς 6 ώρες για να πάρει τη βαλίτσα του και επιπλέον 2 έως 4 ώρες ο ένας πάνω στον άλλο για το τελωνείο, εξήγησε η ίδια.

«Η αστυνομία διανέμει νερό και μαντηλάκια με αντισηπτικό» συμπλήρωσε.

Η διοίκηση του αεροδρομίου της εξήγησε μέσω του λογαριασμού του ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα από τις ομοσπονδιακές αρχές να «αυξήσουν τα κονδύλια για την πρόσληψη προσωπικού».

Η κατάσταση προκάλεσε την οργή του Δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόι Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, που καταφέρθηκε κατά του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

«Οι ουρές που σχηματίζονται είναι απαράδεκτες και πρέπει να επιλυθεί η κατάσταση τώρα. Ντόναλντ Τραμπ και Μάικ Πενς (...) πρέπει να κάνετε κάτι τώρα. Ο κόσμος αυτός περιμένει για να περάσει από τα τελωνεία πο βρίσκονται υπό την ομοσπονδιακή διοίκηση» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

Ανάλογο το σκηνικό ήταν στο Ντάλας ή στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Τσαντ Γουόλφ απάντησε υποσχόμενος να ενισχύσει «τις δυνατότητες ελέγχων», υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται για παράδειγμα σχεδόν «60 δευτερόλεπτα» για να ληφθεί η θερμοκρασία κάθε επιβάτη με τη βοήθεια θερμόμετρων.

Chicago Department of Aviation staff is working hard to distribute snacks and bottled water to international arriving travelers waiting in longer-than-usual customs processing lines. Thank you for your patience. pic.twitter.com/982IaBeYCO — O'Hare Intl. Airport (@fly2ohare) March 15, 2020

This is the scene at O’Hare airport. The traveler who took the photo said it’s a 6-hour wait for bags then on to customs for 2-4 more of waiting in shoulder-to-shoulder crowds. Police are handing out water and disinfectant wipes. @fly2ohare #ord #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/UTx9E0nj1s — Brooke Geiger McDonald (@BrookeGMcDonald) March 15, 2020