Άρπαξε φωτιά το παντελόνι του από φορτιστή που είχε στην τσέπη του

Το... στριπτίζ ενός άνδρα στο διεθνές αεροδρόμιο OR Tambo της Νότιας Αφρικής κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Ο άνδρας αναγκάστηκε να βγάλει άρονο-άρον το παντελόνι του σε αίθουσα του αεροδρομίου, όταν ξαφνικά άρπαξε φωτιά από ηλεκτρονική συσκευή που είχε στην τσέπη του. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Independent, ο 29χρονος περίμενε τη φίλη του, η οποία στεκόταν στην ουρά για να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο. Ξαφνικά, ο φορητός φορτιστής (powerbank) που είχε στην τσέπη του παντελονιού υπερθερμάνθηκε και ξέσπασε φωτιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο η Independent, ο άνδρας που καθόταν, πετιέται ξαφνικά όρθιος, ενώ φλόγες ξεπηδούν από το παντελόνι του, το βγάζει και το πετάει μακριά. Την ίδια ώρα, πανικόβλητοι όσοι βρικόταν στην αίθουσα, τρέχουν να απομεκρυνθούν από τον άνδρα.

Man takes off trousers at airport after electronic device catches fire https://t.co/A4BaNpE6em

— The Independent (@Independent) March 9, 2020