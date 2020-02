Δωρεά 1,15 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση της Αλβανίας από τον φονικό σεισμό

Η διεθνής διάσκεψη των δωρητών που διοργανώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες επέτρεψε να συγκεντρωθεί 1,15 δισεκατομμύριο ευρώ για να δοθεί ως βοήθεια στην Αλβανία για την ανοικοδόμησή της μετά τον φονικό σεισμό στα τέλη Νοεμβρίου, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Καλές ειδήσεις για τον αλβανικό λαό: ξεπεράσαμε τον στόχο μας για την ανοικοδόμηση της Αλβανίας και συγκεντρώσαμε συνολικό ποσό ύψους 1,15 δισεκατομμυρίου ευρώ, από το οποίο 400 εκατομμύρια αποτελούν ευρωπαϊκές συνεισφορές» έγραψε στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Οι συνεισφορές αυτές είναι της Κομισιόν, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Είμαι ενθουσιασμένη για την υποστήριξη αυτή. Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη είναι ενωμένη και τώρα αυτό είναι που μετράει περισσότερο», έγραψε η φον ντερ Λάιεν.

Good news for the people of Albania: We've surpassed our target for the reconstruction of 🇦🇱and reached a total of €1.15 billion, incl. €400 million in EU contributions.

I'm overwhelmed by the support. Once again Europe stands together when it matters most! #Together4Albania

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2020