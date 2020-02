Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό μετρό του Λονδίνου

Επίθεση με μαχαίρι πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με το rt.com, στο σημείο έχουν σπεύσει ένοπλοι αστυνομικοί έπειτα από τις αναφορές για το περιστατικό.

Το περιστατικό, όπως ήταν φυσικό, τρομοκράτησε τους επιβάτες οι οποίοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν τον σταθμό.

Αυτόπτες μάρτυρες, περιέγραψαν πως «υπάρχουν παντού αστυνομικοί με όπλα» και πως «άτομα τρέχουν πανικόβλητα στις κυλιόμενες σκάλες».

Anyone know what’s happening at #londoneuston #Euston ? Police with guns everywhere and tube closed??

— Kate (@KateCzylok) February 15, 2020