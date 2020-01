Λος Άντζελες: Αεροσκάφος άδειασε καύσιμα στην αυλή σχολείου

Τουλάχιστον 17 παιδιά και έξι ενήλικες υπέστησαν ελαφρά τραύματα όταν ένα αεροσκάφος που επρόκειτο να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά τα φαινόμενα άδειασε τα καύσιμά του στην αυλή ενός σχολείου.

Οι πυροσβέστες «προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ποια ήταν η ουσία που έπεσε από το αεροπλάνο, αν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για οσμή καυσίμων στην περιοχή», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες στο Twitter.

BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy elementary school pic.twitter.com/o065Mt7ICp

— BNO News (@BNONews) January 14, 2020