Βρετανίδα ζούσε τρώγοντας μόνο λουκάνικα και παγωτά

Για πολλά χρόνια, η Courtney Baxter από το Lincolnshire τρεφόταν αποκλειστικά και μόνο με λουκάνικα και παγωτά, ακόμα και κατά τις εορταστικές ημέρες του χρόνου.

Είχε διαγνωστεί με μία όχι και τόσο συχνή επιλεκτική διατροφική διαταραχή (selective eating disorder-SED), μία πάθηση κατά την οποία κάποιος έχει έλλειψη ενδιαφέροντος για τα τρόφιμα και αρνείται να δοκιμάσει διαφορετικά φαγητά.

Η 22χρονη Βρετανίδα, μετά από πολλές προσπάθειες να βρει θεραπεία, κατέφυγε στην ύπνωση, κάτι που τελικά την βοήθησε να ξεπεράσει την πάθηση και πλέον να μπορεί να κάθεται στο γιορτινό τραπέζι με την οικογένειά της και να απολαμβάνει τις παραδοσιακές λιχουδιές.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Metro.co.uk, η Courtney περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας: «Ζούσα έναν εφιάλτη. Δεν μπορούσα να πάω ούτε σε παιδικά πάρτυ γιατί δεν μπορούσα να φάω οτιδήποτε πέρα από λουκάνικα και παγωτά. Οι γιατροί μου έλεγαν ότι μεγαλώνοντας, θα το ξεπεράσω, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.»

