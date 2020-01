Συναγερμός για εισβολή ενόπλου σε Αμερικανική βάση στη Φλόριντα

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στη βάση της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας MacDill στη Φλόριντα, η οποία αποκλείστηκε, μετά από αναφορά για την παρουσία σε αυτήν «ενεργού σκοπευτή», σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η βάση που βρίσκεται κοντά στην Τάμπα, φιλοξενεί την έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Ο Andrew Learned, βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού και πολιτευτής με το Δημοκρατικό Κόμμα, ανήρτησε στο Twitter: «Έλαβα μια ειδοποίηση, ενώ βρισκόμουν εδώ στο MacDill, για την παρουσία ενός ενεργού σκοπευτή. Η βάση έχει κλειδωθεί».

#BREAKING Lockdown at MacDill AFB lifted after report of active shooter.https://t.co/49TMcFwyoR

https://t.co/B72cJ0mTV5

— WPEC CBS12 News (@CBS12) January 10, 2020